رويز معجب بالتجهيزات العالمية في الدرعية

المواطن - مروة نبيل

أبدى بطل العالم في الملاكمة آندي رويز إعجابه الشديد بالتجهيزات العالمية في الدرعية، قبل نزاله المرتقب ضد البريطاني أنطوني جوشوا.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، صورًا للملاكم المكسيكي رويز في الدرعية، مؤكدًا أن التجهيزات التي حدثت بها عالمية.

وتابع بطل العالم في الملاكمة تصريحاته بشأن الدرعية قائلًا: “أنا مندهش من كيفية بناء هذا الميدان العملاق خلال شهر ونصف فقط”.

ووصل الملاكمان البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز إلى المملكة قبل يومين، من أجل الاستعداد لنزال السابع من ديسمبر المقبل، حيث سيُقام في ميدان الدرعية ويتسع إلى 15 ألف متفرج.