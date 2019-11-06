روي فيتوريا: هذا شرطي الوحيد لإشراك أي لاعب نصراوي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنصر، عن شرطه الوحيد لإشراك أي لاعب في مباريات النصر.

وتحدث فيتوريا عقب مباراة النصر والفيصلي في الدوري قائلًا: حينما نلعب مبارياتنا أمام أي فريق كان، يجب أن يُشارك اللاعب الجاهز تمامًا من أجل الفوز، وهذا شرطي الوحيد.

وتابع فيتوريا: أحمد موسى كان مصابًا لفترة طويلة ومتوقفًا عن اللعب، لذلك يجب أن تفهموا أن دخوله سيكون بشكل تدريجي.

وأضاف مدرب النصر: ممنون جدًّا للجماهير النصراوية التي حضرت أمام الفيصلي، ولعبنا أمام المنافس بهويتنا وهي السيطرة على الملعب حتى ولم تكن الكرة معنا في كافة أوقات المباراة.

وأكد روي فيتوريا على أن النصر أضاع أكثر من هدف؛ حيث كان من الممكن الفوز بنتيجة أكثر من 2- 0.

وكشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مفاجأة تتعلق بمتصدر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوز النصر على الفيصلي بثنائية دون رد.

وقال الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”: النصر كاد أن يكون متصدر لا تكلمني، ولكن فارق الأهداف لصالح نادي الهلال، وهذا ما يجعله بالصدارة؛ لا تفرحوا لأنه هناك من تداول معلومات خاطئة عن لائحة تحديد الصدارة، وعندما تأكد من خطئه ظل يُصر ويُكابر.

وأضاف الفراج: هذا الشخص صاحب المعلومة المغلوطة كان ينبغي عليه الخروج للرأي العام ويعترف بخطئه، ولكنه رفض الاعتذار، وهذا يؤجج الرأي العام.

يذكر أن جماهير النصر كانت أطلقت وسمًا” صدارة غصب” عبر تويتر؛ وذلك احتفالًا منها بالفوز على الفيصلي ومقاسمة الهلال لصدارته لبطولة الدوري.