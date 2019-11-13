ريالي للوعي المالي يستهدف طلاب تبوك

المواطن - تبوك

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارتي نشاط الطلاب والطالبات اليوم برنامج “ريالي للوعي المالي” بالتعاون مع شركة سدكو القابضة بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد بن عبدالرحمن القعير وذلك في القاعة العلمية.

ويستهدف البرنامج تدريب عشرين ألف طالب وطالبة في مدارس تبوك على مهارات التخطيط المالي والادخار والاستثمار ويهدف البرنامج لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية، حيث سيتولى تدريب الطلاب والطالبات أكثر من 200 رائد ورائدة نشاط في المدارس.

ويعد برنامج ريالي أحد أهم البرامج التي أطلقتها مجموعة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأكد مدير التعليم في كلمه ألقاها خلال افتتاح البرنامج على أهمية مثل هذه المشروعات لبناء ركيزة صلبة داخل المدرسة تجاه الوعي المالي والاستثمار وريادة الأعمال من خلال برنامج ريالي، مشيرًا لأهمية هذه الشراكات لتطوير الأنشطة والفعاليات تحقيقًا لأهداف الوزارة، التي تسعى لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته والسعي إلى استثمار كل ما يخدم العملية التعليمية من مستجدات في جميع المجالات والاتجاهات والتكامل والتعاون المشترك مع ما يقدمه القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية وحث رواد النشاط على أهمية توعية الطلاب في الوعي المالي وضرورة الاستفادة من هذه البرامج لما يعود بالنفع والفائدة لأبنائنا الطلاب واستغلالها لبناء جيل مبدع ومميز ومفيد لمجتمعه.

يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت برنامج ريالي بهدف نشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات السعودية وذلك عبر تأهيل مليوني طالب وطالبة حتى عام 2020 م وأن برنامج ريالي هو برنامج مجموعة سدكو القابضة للوعي المالي تم إطلاقه عام 2012م ويهدف لتوعية المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة لكي يتمكنوا من مواجهة مسؤولياتهم المالية، ويهدف ” ريالي” إلى توعية الأطفال والشباب السعوديين بالنسبة إلى التخطيط المالي وإعداد الميزانيات، وغرس ثقافة الادخار والاستثمار وحسن التعامل مع القروض المالية، وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة تمكنهم من عيش حياة كريمة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الضيوف المشاركين في ورشة التدريب من شركة سدكو سالم بن علي باشميل وعبد الرحمن بن زامل الشمراني بدروع تذكارية.