ريال مدريد يُمطر مرمى غلطة سراي بسداسية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من الفوز على نادي غلطة سراي التركي، أمس الأربعاء، بسداسية دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في إحراز أربعة أهداف في الشوط الأول عبر اللاعب البرازيلي رودريغو دو غويس بواقع هدفين في الدقيقتين الـ4 والـ7، ثم أضاف سيرخيو راموس الهدف الثالث للنادي الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة عشرة عبر ركلة جزاء.

وسجل الفرنسي بنزيمة الهدف الرابع للريال عند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وغلطة سراي سجل بنزيمة الهدف الثاني له والخامس للريال في الدقيقة الحادية والثمانين، ثم أضاف رودريغو الهاتريك بإحرازه الثالث له والسادس لـ ريال مدريد في الدقيقة الثانية والتسعين.

وفي نفس مجموعة الريال الأوروبية، تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الفوز على نادي كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد.

وكان ريال مدريد تعرض لانتقادات لاذعة بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان؛ بسبب تراجع نتائج الفريق أوروبيًّا وعلى مستوى الدوري الإسباني.