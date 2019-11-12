ريما الجفالي أول سعودية تشارك في سباق دولي بالمملكة 

ريما الجفالي ستصبح أول امرأة سعودية، تتسابق في مسابقة دولية داخل المملكة، بعد رفع حظر القيادة عن النساء في عام 2018.
حفرت ريما اسمها بالفعل حين شاركت في بطولة فورمولا 4 البريطانية، الآن تضيف لقائمة إنجازاتها الانضمام إلى جاكوار ريسينغ كسائق جاكوار I-PACE eTROPHY VIP، في الدرعية.
الفرق بين فورميلا 4 والدرعية:
على الرغم من أن الأشخاص من جميع أنحاء العالم يمكنهم المنافسة في فورمولا 4 البريطانية، إلا أنها لا تزال مسابقة وطنية وليست دولية، أما Jaguar I-Pace eTrophy في الدرعية، هي مسابقة دولية.
مشاركة ريما في الدرعية، ستجعلها أول امرأة سعودية تتنافس في سلسلة سباقات دولية، وأول من تفعل ذلك على أرض المملكة.
Jaguar I-PACE eTrophy هي سلسلة سباقات سيارات دولية خالية من الانبعاثات الكهربية، تتبع بطولة فورمولا- إي، فئة رياضة السيارات التي تستخدم السيارات الكهربائية فقط.
وعبرت ريما في تصريح لموقع jalopnik، عن دهشتها لمشاركتها في I-PACE، وحماسها الشديد، مضيفة أنه من الممتع أن ترى نفسها تتنافس مع المتسابقين المخضرمين.
🇸🇦 Ladies and Gentlemen, please welcome @ReemaJuffali 👏
Reema will join us next week as the @Jaguar #IPACE #eTROPHY VIP driver – making history as the first Saudi Arabian woman to compete in an International Racing Series in the Kingdom of Saudi Arabia!#FearlessProgress ⚡️ pic.twitter.com/FjjuA6Q7nX
— Jaguar Racing (@JaguarRacing) November 11, 2019
اترك تعليق