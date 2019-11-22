ريما الجفالي.. أول سعودية تُشارك بسباق سيارات

المواطن - مروة نبيل

دخلت ريما الجفالي التاريخ باعتبارها أول متسابقة سيارات سعودية تنافس في المملكة، حيث شاركت كسائق ضيف في Jaguar I Pace eTROPHY.

وشاركت ريما الجفالي في التصفيات الرسمية التي أُقيمت اليوم، قبل انطلاق السباق الأول في وقت لاحق، ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، صورًا لمشاركتها المميزة مع السائقين السعوديين فهد القصيبي ومشهور بالحجيلة.

وأكملت ريما الجفالي أسرع لفة لها في المسار ذي التحديات المتعددة والذي تم بناؤه في قلب الدرعية، لتحرز توقيت 1:39 دقيقة، أي ما يزيد قليلًا عن 5 ثوانٍ خلف الأسرع في التجارب التأهيلية.

وتبدأ ريما الجفالي السباق الرسمي لسباق فورمولا إي في آخر مراكز الانطلاق، إلا أن ذلك لن يخطف الأضواء عن التاريخ الذي صنعته المتسابقة السعودية التي تشارك لأول مرة على أرضها في سباق دولي.

وأعرب الجفالي عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: “أنا متحمسة للغاية، فلم أعتقد مطلقًا أن هذا اليوم سيأتي، أو على الأقل لم أكن أعرف متى سيأتي، لكنه جاء في وقت أبكر مما كنت أتوقع، بدأت حياتي كمتسابقة منذ عامٍ تقريبًا، واليوم أنا هنا على وشك المشاركة في السباق على أرض بلادي، وهو شعور رائع ولا يصدق”.