ريمونتادا الأخضر تمنحه الفوز الأول في أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم ريمونتادا أمام مضيفه أوزبكستان، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية في الوقت القاتل.

وحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره أوزبكستان على استاد باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفاز الأخضر بنتيجة 3/2.

وتقدمت أوزبكستان عند الدقيقة 16، قبل أن يتعادل الأخضر من ركلة جزاء عن طريق سلمان الفرج، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 بعد اصطدام الكرة بيد ياسر الشهراني.

وانتفض لاعبو الأخضر، وحققوا ريمونتادا في 4 دقائق فقط، حيث سجل سلمان الفرج هدف التعادل في الدقيقة 85 بكرة رأسية مميزة، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 89.

منتخب السعودية

ويُعد فوز منتخب السعودية الأول لكرة القدم اليوم، هو الأول الذي يُحققه الأخضر في أوزبكستان، حيث سبق وواجه المنتخب الأوزبكي مرتين على أرضه، انتهت مباراة بالتعادل، وخسر الأخضر المواجهة الثانية.

وتعادل منتخب السعودية الأول لكرة القدم في مباراته الأولى ضد نظيره الأوزبكي التي أُقيمت في أوزبكستان عام 2005، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2006، وانتهت بنتيجة 1/1، وسجل هدف الأخضر النجم سامي الجابر.

وخسر الأخضر بثلاثية دون رد ضد المنتخب الأوزبكي الأول لكرة القدم في مباراته الثانية التي أُقيمت في أوزبكستان عام 2008، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010.