رينارد: الأخضر سيكون مختلفًا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن شكل الأخضر الذي سيظهر به أمام منتخب البحرين غدًا في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحافي قائلًا: الأخضر سيكون شكله مختلفًا تمامًا عند مواجهة منتخب البحرين يوم غد، ونعلم أن الغيابات في اللقاء الأول أمام منتخب الكويت تسببت في الخسارة ولكن هذا ليس عذرًا.

وتابع رينارد: المنتخب السعودي خسر مباراته الأولى لكن الأمل لديه لا يزال موجودًا، وذلك من أجل المنافسة على لقب كأس الخليج، وسيكون هناك تغييرات عديدة في تشكيلة الأخضر عند مواجهة البحرين.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا السبت نظيره البحريني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات، حيث تُقام مباراة السعودية والبحرين غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان الأخضر خسر في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب البحريني فتعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان.