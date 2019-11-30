رينارد: خسارة الكويت أجبرتنا على هزيمة البحرين

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي: إن خسارة الأخضر في الجولة الأولى أمام المنتخب الكويتي أجبرته على دخول مباراة البحرين من أجل الفوز وإبقاء حظوظه في المنافسة على لقب كأس الخليج في نسخته الـ24.

وتحدث رينارد بعد مباراة السعودية والبحرين قائلًا: نتيجة المباراة الأولى أمام منتخب الكويت جعلتنا أمام خيار الفوز على المنتخب البحريني وذلك من أجل الحفاظ على حظوظنا في الحصول على بطاقة التأهل، وقدمنا كل ما لدينا من أجل الفوز.

وأضاف رينارد: لعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الماضية، فقد عملنا على الاستحواذ على الكرة، ونجح اللاعبون في تطبيق ذلك بكل اقتدار.

وتابع رينارد: خلال يوم الأحد سنكون بجاهزية عالية وتامة من أجل مواجهة منتخب عُمان التي نسعى فيها لنيل بطاقة التأهل.

وكان عبدالله الحمدان، نجم المنتخب السعودي، نال لقب رجل المباراة بعد فوز الأخضر على شقيقه البحريني.