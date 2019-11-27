رينارد: لم نستغل الفرص ضد الكويت

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، عدم رضاه عن خسارة الأخضر ضد الكويت أمس في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس الخليج العربي بالخسارة ضد الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويستعد لمواجهة البحرين، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وعلق رينارد على مواجهة السعودية ضد الكويت قائلًا: “نتيجة المباراة ليست إيجابية بالنسبة لنا، كان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، لكن لم نستغل بعض الفرص التي جاءت لنا”.

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته قائلًا: “لا ننظر فقط لنتيجة المباراة وحدها، علينا ألا ننسى بأننا لعبنا بلاعبين شباب دون العشرين عامًا، وكانوا حاضرين بشكل جيد فنيًّا”.

واختتم رينارد تصريحاته بعد مباراة السعودية ضد الكويت قائلًا: “لا زلنا في دائرة المنافسة فتركيزنا الآن اتجه نحو المباراة الثانية التي سنعمل عليها من أجل العودة”.