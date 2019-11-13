رينارد: منتخب أوزبكستان مميز وهدفنا الصدارة

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني لمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد على صعوبة مباراة أوزبكستان، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف صدارة المجموعة الرابعة.

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان على ملعب باختكور الدولي، مساء يوم غد الخميس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتحدث رينارد عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “مباراة مهمة خاصة بعد النتائج السابقة في التصفيات، لذلك يجب أن نكون بنفس مستوى القوة التي لعبنا بها في المباراة الماضية ضد منتخب فلسطين، وعلى أتم استعداد لحسم صدارة المجموعة الرابعة”.

وتابع: “مباراتنا أمام أوزبكستان ستكون ثالث مباراة لنا خارج أرضنا من أصل 4 مباريات لعبناها في التصفيات الآسيوية، لذا نسعى بالخروج من هذه المواجهة بنتيجة إيجابية، في المقابل يجب علينا استغلال اللعب على أرضنا في الجولات القادمة”.

وأضاف مدرب الأخضر: “منتخب أوزبكستان من المنتخبات المميزة في قارة آسيا وجميع المنتخبات التي تلاقيه تجد صعوبة حينما تواجهه، كوني مدربًا يجب عليّ أن أعرف نقاط القوة والضعف لدى منافسنا”.

واختتم تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية وأوزبكستان قائلًا: “تفاوت درجات الحرارة بين أوزبكستان والسعودية يجعلها نقطة إيجابية لمصلحة أصحاب الأرض، لذلك قدمنا بشكل مبكر إلى هنا للتأقلم مع الأجواء”.