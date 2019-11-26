رينارد: نسعى لتقديم الأفضل في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد على الاستعداد بشكل جيد لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ويقع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، مساء يوم غد الأربعاء.

وتحدث رينارد عن المشاركة في البطولة قائلًا: “نسعى من خلال كأس الخليج العربي لتقديم الأفضل رغم الظروف التي نمر بها في أولى لقاءاتنا لعدم انضمام لاعبي الهلال لمشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا، وسيكونون اليوم معنا”.

وتابع: “تحضيراتنا لهذه المشاركة جيدة من خلال لعبنا مباراتين قويتين، الأولى أمام منتخب أوزبكستان قدمنا فيها مستوى جيدًا، والثانية أمام منتخب باراغواي والتي بدأناها بتشكيلة مختلفة عن مباراتنا الأولى وقدمنا فيها مستوى جيدًا”.

وأضاف مدرب منتخب السعودية الأول قائلًا: “أمر طبيعي أن نفتقد اللاعبين وذلك حال كرة القدم، فقدنا في هذه البطولة ثلاثة لاعبين أساسيين محمد العويس وعبدالله مادو وأخيرًا محمد البريك بسبب الإصابة”.

واختتم رينارد تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “نعرف منتخب الكويت جيدًا، لذلك نحن مستعدون لمباراة الغد التي تجمعنا بهم”.