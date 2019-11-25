رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة الكويت غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد المدير الفني لمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الثلاثاء؛ للحديث عن مواجهة الكويت المقبلة.

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المؤتمر سينطلق عند الساعة 12 مساء في قاعة المؤتمرات الصحافية في فندق ويندهام.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكويتي، يوم الأربعاء، على إستاد الدحيل، في أولى مواجهاته بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وستنطلق بطولة كأس الخليج غدًا الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات، وتنتهي منافساتها يوم 7 من ديسمبر المقبل.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين.