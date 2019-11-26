رينارد يستدعي العبسي بدلًا من البريك

المواطن - مروة نبيل

استدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد المدافع طلال العبسي للمشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24” بدلًا عن محمد البريك.

وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رينارد اتخذ هذا القرار بعد اطلاع الجهاز الطبي بالأخضر على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة البريك وعدم جاهزيته.

وكان محمد البريك قد ساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد الفوز على أوراوا ريدز دايموندز الياباني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، مساء يوم غد الأربعاء.