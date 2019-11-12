رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد المدير الفني لمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الأربعاء؛ للحديث عن مباراة أوزبكستان.

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المؤتمر سينطلق عند الساعة 2:30 عصرًا، في قاعة المؤتمرات الصحافية في ملعب باختكور.

ويلعب الأخضر ضد أوزبكستان، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرانه الرئيسي غدًا، استعدادًا لمباراة أوزبكستان على إستاد باختكور في تمام الساعة الخامسة مساء.