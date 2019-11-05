رينارد يعلن قائمة الأخضر لمباراتي أوزبكستان وباراجواي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد عن قائمة الأخضر استعدادًا لمباراتي باراجواي الودية وأوزبكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأخضر إلى طقشند، يوم 10 من نوفمبر الجاري، لمواجهة منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم، يوم 14 من الشهر ذاته على ملعب باختاكور المركزي، فيما يواجه باراجواي، يوم 19 من نوفمبر.

وضمت قائمة الأخضر 25 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري وعبدالله عطيف.

كما شهدت تواجد كل من عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان وهارون كمارا.