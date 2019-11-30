رينارد يكشف أوراق الأخضر لمواجهة البحرين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيلة الأخضر، التي تواجه المنتخب البحريني اليوم السبت، في الجولة الثانية بدور المجموعات لـ بطولة كأس الخليج.

وجاء التشكيل الرسمي للأخضر مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني، سلطان الغنام.

في خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله عطيف.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، نواف العابد، سالم الدوسري.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من:

يحيى الشهري، طلال العبسي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، محمد اليامي، أمين بخاري، عبدالعزيز البيشي، تركي العمار، فراس البريكان، عبدالفتاح عسيري، عبدالإله المالكي، هتان باهبري.

وتُقام مباراة السعودية والبحرين اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان الأخضر خسر في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب البحريني فتعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان.