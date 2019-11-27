رينارد يكشف أوراق الأخضر لمواجهة الكويت

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن تشكيلة الأخضر لمواجهة المنتخب الكويتي في كأس الخليج.

وجاءت القائمة الرئيسية للأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: محمد خبراني، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: حسان تمبكتي، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري.

في خط الهجوم: فراس البريكان، عبدالعزيز البيشي.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من:

أمين بخاري، محمد اليامي، طلال العبسي، سلمان الفرج، عبدالله الحمدان، نواف العابد، هتان باهبري، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، عبدالفتاح عسيري، محمد كنو، سالم الدوسري.

ويطمح الأخضر إلى الفوز برابع الألقاب في بطولة كأس الخليج، خاصة بعد الفوز بالبطولة أعوام 1994 و 2002 و 2003.

ويشعر الأخضر بالتفاؤل خاصة أن المدرب رينارد معروف عنه النجاح مع المنتخبات، حيث حقق إنجازًا مع منتخب زامبيا بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2012، وحقق الإنجاز ذاته بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2015 مع منتخب ساحل العاج، وتألق مع منتخب المغرب مساهمًا في تأهله لنهائيات كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.