رينارد يُراهن على لاعبي #الهلال

المواطن - مروة نبيل

يعول المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد كثيرًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لتحسين أداء المنتخب السعودي في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس الخليج العربي بالخسارة ضد الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت المباراة استبعاد لاعبي الهلال من التشكيلة الأساسية لتفادي تعرضهم للإجهاد.

وانضم لاعبو الهلال مؤخرًا إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، وحصد اللقب القاري بعد سنوات من الغياب.

ويأمل رينارد أن يتحسن أداء الأخضر على الصعيدين الدفاعي والهجومي مع مشاركة لاعبي الهلال الذين يمثلون قوة ضاربة، كما أن معنوياتهم مرتفعة بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البحريني، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من “خليجي 24″، ويسعى رينارد للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.