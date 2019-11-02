ريو فيرديناند: خطأ بيساكا جعل اليونايتد يدفع الثمن

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإنجليزي ريو فيرديناند، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، اللاعب أرون بيساكا، ظهير أيمن اليونايتد، بعد خطئه الدفاعي في مباراة بورنموث، أمس السبت، في الجولة الـ11 بالدوري الإنجليزي.

ونقل BT Sport تصريحات فيرديناند الذي قال: يجب على بيساكا أن يكون صبورًا وهادئًا في المنطقة الدفاعية، التعجل يضر بمصالح فريقك.

وتابع فيرديناند: بمجرد أن أعطاك المهاجم ظهره عليك أن تتصرف بسرعة وتغلق الزاوية من أمامه لكي تمنعه من تسجيل الهدف، وهذا ما لم يحدث.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد للخسارة في مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بوجود ضغط من قبل الفريقين، حيث سعى كل منهما إلى إحراز الهدف الأول من أجل قتل المباراة لصالحه.

واجتهد اليونايتد كثيرًا من أجل إحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، ولكن دون جدوى.

وتمكن نادي بورنموث من خطف التقدم وإحراز الهدف الأول عبر اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بتقدم نادي بورنموث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء بورنموث ضد مان يونايتد، قدم نادي مانشستر يونايتد أداءً مخيبًا للغاية، ولم ينجح في إحراز هدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز بورنموث بهدف وحيد.

وبعد نهاية مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، أصبح رصيد بورنموث 16 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، أما رصيد مانشستر يونايتد فتجمد عند 13 نقطة في المركز الثامن.