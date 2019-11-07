زجاجة مايكروسوفت.. رقاقة حصينة تخزن المعلومات لآلاف السنين!

المواطن - متابعة

أطلق عليها المتابعون زجاجة مايكروسوفت، هي الاختراع الأكثر تقدمًا، والذي نجحت شركة مايكروسوفت في إثبات إمكانية تخزين البيانات عليها.

تخزين البيانات على الزجاج أثبتته الشركة العملاقة من خلال استعراض تقنية فريدة يمكنها، بعد المزيد من التطوير، حفظ البيانات لمئات بل لآلاف السنين.

وساقت الشركة العملاقة براهينها على كفاءة نتاج مشروعها البحثي الجديد، من خلال التعاون من عملاق الإنتاج الترفيهي “وارنر برذرز” لتخزين نسخة أصلية لفيلم “سوبرمان” الذي تم إنتاجه عام 1978، على قطعة زجاج لا يتجاوز سمكها 2 مليمتر وطولها 7 سم تقريبًا.

من المعلومات العجيبة أن الرقاقة الزجاجية تمتاز بأنه يصعب تدميرها؛ إذ صممت لتحمل أصعب الظروف، حيث تم وضعها داخل فرن ومايكروويف وغليها في الماء وخدشها بأدوات حادة، وأثبتت كفاءة كبيرة في جميع التجارب.