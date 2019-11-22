زخات رعدية وطقس غير مستقر على جدة

المواطن - جدة

توقع مركز طقس العرب أن تتأثر مُختلف سواحل البحر الأحمر التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بما في ذلك مدينة جدة بطقس غير مستقر اعتبارًا من مساء الجمعة.

وتوقع المركز كذلك أن يبدأ تأثير الحالة الجوية على مُحافظة جدة وسواحلها اعتبارًا من عصر ومساء الجمعة، حيثُ توقع أن تتكاثر الغيوم الرعدية، وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، تكون متفاوتة الشدة، على أن تتركز الأمطار وتكون أكثر غزارة في السواحل الجنوبية والشرقية من جدة.

أما مدينة جدة فيُتوقع أن تتأثر ببعض السحب الرعدية مع ساعات عصر ومساء يوم الجمعة وحتى صباح السبت، على أن تتجدد الفرصة مع ساعات مساء السبت، هذه الزخات من الأمطار يتوقع أن تكون متفاوتة الشدة، لكنها تشتد وتكون أكثر غزارة في الأجزاء الجنوبية والشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عددٍ من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنطقة المدينة المنورة.

ومن المتوقع أيضا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.