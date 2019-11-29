زعيم آسيا يتصدر إعلام العالم

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت عدد من الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية مع فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز بهدفين نظيفين في لقاء الإياب الذي أُقيم على ملعب سايتاما.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تبرز اهتمام العديد من الصحف والمواقع الأجنبية لخبر تتويجه باللقب القاري، وعلق: “كبير آسيا يتصدر إعلام العالم”.

وجاء اهتمام وسائل الإعلام العالمية بفوز الهلال باللقب الآسيوي؛ نظرًا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام منافساتها في قطر خلال الفترة من 11 حتى 22 من شهر ديسمبر المقبل.

ويُشارك في مونديال الأندية كل من الهلال، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، فلامينجو بطل كوبا ليبرتادوريس، الترجي بطل إفريقيا، مونتيري بطل قارة أمريكا الشمالية، هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، والسد بطل دوري البلد المنظمة.