زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب البوسنة والهرسك

المواطن - واس
ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم البوسنة والهرسك.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: ” إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض”.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم البوسنة والهرسك.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: ” إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض”.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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