زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب البوسنة والهرسك

المواطن - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم البوسنة والهرسك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: ” إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض”.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية.