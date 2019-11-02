زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب البوسنة والهرسك

زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب البوسنة والهرسك

2019/11/03
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم البوسنة والهرسك.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: ” إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض”.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية.


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