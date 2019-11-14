زلزال يضرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

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ضرب مساء اليوم الخميس، زلزال بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر السواحل الإندونيسية وفقًا لما أفادت به دائرة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة، وسط تحذيرات من وقوع تسونامي.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن دائرة المسح الجيولوجي أشارت إلى أن مركز الزلزال يبعد 140 كيلومترًا شمال غرب جزر الملوك، ويصل عمقه إلى 65 كيلومترًا.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجات وتبعه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وفقدان الآلاف.