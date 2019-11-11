زيادة الرحلات الجوية بين المملكة والهند 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

راجعت المملكة والهند، اتفاقية الخدمات الجوية، مما سمح بزيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وبحسب موقع بيزنس ستاندرد، أكبر الصحف اليومية في الهند، زادت حصة المقاعد الأسبوعية لشركات النقل في البلدين من 28 ألفًا إلى 50 ألفًا كجزء من مذكرة التفاهم الموقعة في الرياض في 29 أكتوبر.

وفقًا لوزارة الطيران المدني بالهند، سترتفع حصة المقاعد أولًا إلى 36 ألفًا ثم 44 ألفًا ثم 50 ألفًا بعد استيفاء شروط معينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الهند مطالب دول من غرب آسيا بينها قطر والإمارات، لزيادة الرحلات، إلا أنها استثنت المملكة؛ نظرًا لتطور العلاقات في مجالات مختلفة.

وستساعد الزيادة في حركة المرور الجوي وتحسين الشحن، حيث إنه حاليًا يمر نحو 30 %من حركة المسافرين بين الهند والمملكة العربية السعودية عبر مراكز خليجية أخرى.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للناقلات الجوية الهندية الوصول إلى 4 مطارات في المملكة، بينما يُسمح للناقلات السعودية بالوصول إلى 8 مطارات هندية.