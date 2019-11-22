زيدان: يجب علينا دعم بيل

المواطن - محمد سمعه

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن أسباب معاناة الويلزي غاريث بيل مع الريال، خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات زيدان، الذي قال: عندما عاد بيل من منتخب ويلز تحدثت معه مثل كل اللاعبين، وكانت أمور عن اللعب والمباريات وليست أمورًا خارجية عن كرة القدم.

وأضاف زيدان: معاناة بيل كانت بسبب الضوضاء التي أُثيرت حوله، ولكنه تدرب بشكل طبيعي، وما نحتاجه حاليًّا هو التركيز على أمور كرة القدم.

وتابع زيدان: أنا أُركز على أمور كرة القدم، وما يُقال خارج النادي لا أهتم به على الإطلاق، ويجب على كل عاشق لـ ريال مدريد دعم بيل لأنه لاعب أعتمد عليه كثيرًا.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية، في وقت سابق، إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي ينوي التحرك بالفعل، من أجل ضم الويلزي جاريث بيل “غير المرغوب فيه من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان”، والذي انضم إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام عام 2013.

وأضافت: “مورينيو يحتاج إلى تحسين الفريق الذي تراجع في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويرى أن بيل قادر على مساعدته في ذلك، لكن جوناثان بارنيت، وكيل بيل، أكد أن النجم الويلزي لن يغادر ريال مدريد في الشتاء”.

ومن المتوقع أن يجد توتنهام منافسة قوية من مانشستر يونايتد الذي يرغب في التعاقد مع بيل أيضًا، وتشير التوقعات إلى أن ريال مدريد يريد رحيل لاعبه إلى الشياطين الحمر، لاستخدامه في صفقة تبادلية مع الفرنسي بول بوغبا.