سائق حافلة مدرسية ينقذ حياة طالبات بجازان من التماس كهربائي

المواطن - علي شيبان - جازان

أقدم قائد حافلة مدرسية في جازان على موقف بطولي؛ ليضرب مثلًا في حسن التصرف بإجلاء طالبات من الحافلة التي كان التيار الكهربائي موصولًا فيها بسبب تماسها بكابل ضغط عالي متدلي بوسط طريق القرية؟

وقال السائق غازي رفاعي في تصريحات إلى “المواطن“: أثناء مروري بالحافلة والتي تقل 55 طالبة من وسط قرية الواصلي بمركز وادي جازان تفاجأت بكابل الضغط العالي والذي كان متدليًا قد اشتبك بهواية الحافلة من الأعلى؛ مما أدى إلى وصول التماس كهربائي لكل الأجزاء الحديدية بالحافلة.

وأضاف رفاعي أنه على الفور وجه جميع الطالبات بعدم لمس أي جزء حديدي في الحافلة وتمكن بتعاونهن، من إخراجهن من الحافلة بسلام، ثم استدعى أولياء أمورهن لتسلمهن.

وتابع: أن هؤلاء الطالبات في عهدتي من وقت صعودهن الحافلة إلي وقت نزولهن وهذا بفضل الله ثم تعاونهن معي واستماعهن للتعليمات، مقدمًا شكره وتقديره إلى الشركة على هذا التكريم.

من جهة أخرى، كرمت شركة “حافلة” المشغلة للنقل الطلابي بوزارة التعليم، قائد حافلة طالبات مدرسة الواصلي غازي رفاعي بعد إنقاذه 55 طالبة وإجلائهن من الحافلة بكل سهولة ويسر وهدوء بمبلغ وقدره 25 ألف ريال؛ وذلك نظير موقفه البطولي، مثمنين جهوده في حرصه وخوفه على الطالبات؛ وذلك بسبب الالتماس الكهربائي في سقف الحافلة.