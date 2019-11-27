سالم الدوسري لاعب الأسبوع بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال بلقب لاعب الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن سالم الدوسري تُوج بلقب لاعب الأسبوع بعدما نال 9.4 من أصل 10 درجات متفوقًا في التصويت على سبعة لاعبين آخرين وهم: ” أندري كاريلو من الهلال، عبدالله المعيوف من الهلال، بافيتيمبي غوميز من الهلال، محمد البريك من الهلال، نيشيكاوا حارس أوراوا الياباني، عبدالله عطيف من الهلال، علي البليهي من الهلال”.

وكان النجم سالم الدوسري أحرز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي، في مباراة مثيرة انتهت بفوز الأزرق بثنائية دون رد ليحسم لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.