سالم الدوسري.. متخصص مراوغات في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُعد النجم سالم الدوسري واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني بمستوى سالم الدوسري في النسخة الحالية من البطولة القارية، مؤكدًا أنه قام بمراوغات أكثر من أي لاعب آخر يصل إلى النهائي.

وأضاف أن سالم الدوسري صاحب الـ28 عامًا، قبل التأهل إلى المباراة النهائية كان يتصدر قائمة اللاعبين في صناعة الأهداف لفريق الهلال، حيث قام بثلاث تمريرات حاسمة وسجل هدفين في دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت في الرياض، بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية ضد أوراوا الياباني، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.