سالم الدوسري يتخلص من الكابوس

المواطن - محمد سمعه

تُمثل مواجهة الهلال لنادي أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، لحظة خاصة للنجم سالم الدوسري الذي عانى من كابوس قبل عامين، عندما واجه أوراوا في نهائي آسيا نسخة 2017.

ونشر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا باللغة الإنجليزية في تويتر لحظة طرد الدوسري أمام أوراوا في إياب نهائي 2017، ثم تألقه وتحوله بطريقة لافتة للأنظار في نسخة 2019، حيث كان أحد العوامل التي ساهمت في تأهل الهلال لنهائي الآسيوية في العام الجاري.

وأكد الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا أن تألق سالم الدوسري في نسخة 2019، أنساه كابوس طرده في إياب نسخة 2017.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن لاعبي الفريق الأول سيغادرون غدًا الأحد المقبل إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادًا لمواجهة أوراوا.

وسيؤدي لاعبو الهلال مرانًا مغلقًا، عصر اليوم السبت، في مقر النادي قبل السفر إلى اليابان.

ومن المقرر التحاق السوري عمر خربين مهاجم الهلال ببعثة الأزرق المسافرة إلى اليابان، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

من ناحية أخرى، دار حديث بين سعود كريري، مدير إدارة كرة القدم في نادي الهلال، ونجله علي، صباح أمس الجمعة، وذلك قبل مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال سعود كريري لنجله في فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن شاء الله سنعود من اليابان بالفرحة الكبرى والميدالية الخامسة في آسيا بهديها لك بعد فوز الهلال باللقب.

وكان علي سعود كريري طالب لاعبي الهلال بالتركيز وبزيادة الثقة بالنفس لديهم عند مواجهة أوراوا في اليابان، مضيفًا أن الكأس الآسيوي لم يُحسم في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم السبت الماضي 9 نوفمبر.

🗓️2017

سالم الدوسري تعرض للطرد خلال مباراة إياب النهائي أمام أوراوا🧐 🗓️2019 سالم الدوسري قدم بطولة مثالية مع #الهلال وصعد بالفريق إلى النهائي🔥pic.twitter.com/VxZptG3kz9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 16, 2019