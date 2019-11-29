سامي الجابر: #الهلال مؤسسة عظيمة
خلال حفل الزعيم بالبوليفارد

سامي الجابر: #الهلال مؤسسة عظيمة

2019/11/29
الساعة 12:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعرب سامي الجابر نجم الهلال السابق عن سعادته الكبيرة بالتتويج الآسيوي مضيفًا أن الهلال مؤسسة عظيمة برجالاته وأبطاله.

وتحدث الجابر لـ برنامج صدى الملاعب قائلًا: الهلال مؤسسة عظيمة برجاله وأبطاله بداية من الشيخ عبدالرحمن بن سعيد حتى فهد بن نافل، وأي إنجاز يتحقق للوطن في كل المجالات فهذا يدل على عظمة البلد وتألق أبنائه وإبداعهم.

وأضاف الجابر: من الرائع أن نُسعد الجماهير الهلالية هذا المدرج الفخم كما أحب مناداتهم، ونحن سعداء بوجود رئيس شاب للهلال يملك الحنكة والذكاء وهو رجل أفعال وأقوال مثل فهد بن نافل.

وتابع الجابر: يجب توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ الذي كان رئيسًا لهيئة الرياضة وقت وجودي كرئيس للهلال ولم يبخل على الإطلاق بأي دعم للفريق الهلالي، وكان يحثني دائمًا على التعاقد مع اللاعبين الأفضل، من أجل تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

وكان سامي الجابر تواجد في حفل الهلال ببوليفارد الرياض أمس الخميس، الذي أُقيم بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

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