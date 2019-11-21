سايتاما 2002 .. ملعب مونديالي يُبشر #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يحتضن ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية، مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويعود تاريخ بناء ملعب سايتاما 2002 إلى شهر سبتمبر في عام 2001 حيث تم الانتهاء من بنائه في ذلك الوقت وافتتاحه في أكتوبر من عام 2001 قبل عام من انطلاق مونديال كوريا واليابان 2002.

من يخوض مبارياته على الملعب

ويتسع ملعب سايتاما 2002 إلى 63.700 متفرج ويُعد الملعب الرئيسي لـ نادي أوراوا الياباني منذ عام 2001 وحتى الوقت الحالي، كما يملك المنتخب الياباني الأول لكرة القدم أحقية خوض المباريات عليه منذ عام 2001 وحتى عام 2020.

أشهر المباريات التي أُقيمت عليه

ويُعد من أشهر المباريات التي استضافها ملعب سايتاما 2002، هي مباراة تركيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم عام 2002، حيث فاز المنتخب البرازيلي بهدف سجله نجمه السابق رونالدو في الدقيقة الخمسين.

كما استضاف الملعب كذلك مباراة اليابان وبلجيكا في مونديال 2002.

ويرغب الهلال في الثأر من أوراوا على ملعب سايتاما 2002 والتتويج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه، حيث تُوج أوراوا على نفس الملعب باللقب في عام 2017 بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد.

ويُبشر الملعب نادي الهلال، كون ملعب بُني خصيصًا لمونديال 2002، حيث قد يكون بوابة الهلال للعبور إلى مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ أزرق العاصمة.