سبب تعاقد #الاتحاد مع تين كات

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن السبب الذي دفعهم للتعاقد مع المدرب الهولندي تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الاتحاد قد أقال المدرب التشيلي لويس سييرا بسبب سوء نتائج الفريق الأول، وتم تعيين المدير الفني الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت، قبل أن يتعاقد مع تين كات اليوم لتدريب العميد حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأكد الحائلي أن التعاقد مع تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية، نظرًا لتعوده على أجواء المنافسة في المنطقة، بعد عمله في الإمارات.

وتمنى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد التوفيق للمدرب الهولندي في مهمته الجديدة، وأن يُحقق كافة أعضاء الفريق الأول لكرة القدم تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

ويملك تين كات خبرة كبيرة في الخليج، حيث سبق أن درب فريقي الجزيرة والوحدة الإماراتيين، وحقق العديد من النتائج المميزة مع الأول، بعدما توج معه بلقبي الدوري والكأس، والحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، والخسارة في 6 مواجهات.