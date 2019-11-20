سبب حرمان جروس من صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، حرمان المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي من التعاقد مع المدافع المصري محمود علاء، في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات إعلامية: إنه لن يُفرط في محمود علاء للأهلي بسبب تعاقد إدارة أحمد الصائغ مع المدرب جروس خلفًا للمُقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وذكرت تقارير صحافية مصرية، أن محمود علاء لا يمانع الانضمام إلى الأهلي لكنه يشترط الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

ويرغب جروس في ضم محمود علاء لتحسين الأداء الدفاعي للنادي الأهلي، الذي عانى من تذبذب في الأداء تحت قيادة المدرب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش.

وتلقت شباك النادي الأهلي حتى الآن 8 أهداف بعد مرور تسع جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن جروس لا يريد الإبقاء على المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون محمود علاء بديلًا له.

وكان زوكانوفيتش انضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي جنوى الإيطالي، لكن اللاعب البوسني لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للراقي منذ انطلاق الموسم.