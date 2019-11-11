سبب فشل انضمام محرز إلى آرسنال

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري الأول، رياض محرز، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف آرسنال خلال عام 2016، إلا أن نادي السابق ليستر سيتي رفض العرض.

وكان محرز من الكتيبة الأساسية في فريق ليستر سيتي التي توجت بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يرحل إلى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وقال محرز خلال تصريحاته لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “في العام التالي للتتويج بالبريميرليج، لو كنت في إحدى فرق المقدمة لكانت القصة مختلفة بالنسبة لي، وبالتأكيد لقد فقدت عامين من اللعب على أعلى مستوى”.

وأضاف نجم المنتخب الجزائري الأول: “لأنه بدلًا من تواجدي في مانشستر سيتي بعمر الـ27 عامًا، كان بإمكاني التواجد هنا بعمر الـ24 أو 25، لكن ليستر سيتي رفض رحيلي”.

وواصل رياض محرز تصريحاته قائلًا: “وكيلي تحدث مع آرسين فينجر الذي كان يريد ضمي بالفعل، وكانت هذه المفاوضات في صيف 2016، وكنت محبطًا للغاية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ليس من السهل التحول من كونك أفضل لاعب في البريميرليج، لتكون لاعبًا في فريق يُصارع من أجل البقاء في البريميرليج وتفادي الهبوط، الجميع وقتها كان في انتظاري، ويتوقعون مني تقديم الكثير”.