سجن طالب سعودي في أستراليا 42 شهرًا بتهمة الاعتداء الجنسي
اعترف بجريمته التي وثقها في 4 مقاطع فيديو

سجن طالب سعودي في أستراليا 42 شهرًا بتهمة الاعتداء الجنسي

2019/11/07
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

اتهم طالب سعودي عشريني، بجريمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة، 18 عاماً، بعد أن أغواها بالذهاب معه إلى ملهى بيلبورد الليلي في ملبورن.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المتهم طالب سعودي في جامعة فكتوريا، صور نفسه أثناء الاعتداء على الفتاة بهاتفه الشخصي، وأقر بأنه مذنب بالتهم، ومع ذلك فلن يقضي يوماً واحداً في سجن البالغين.

عوضاً عن ذلك، سيقضي الشاب 3 سنوات و6 أشهر، في مركز إصلاحية للشباب؛ ذلك أن القاضي “مايكل أوكونيل” رأى أن سن المتهم صغير وغير ناضج، ومن المحتمل أن يكون عرضة للخطر في سجن البالغين.

وقالت الضحية إنها كانت مخمورة، واستيقظت في منزل الشاب ، وتبلغ الشرطة التي عثرت على 4 مقاطع فيديو، مجموعها 45 دقيقة، تؤكد الواقعة.

 

 


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • أستراليا تعرض على الرئيس الأمريكي التزامًا بشأن إيران
    •
  • إنقاذ مسافر أسترالي زحف حاملًا ساقه المكسورة ليومين!
    •
  • حاولت جمع البيض فقتلها الديك!
    •
  • أوساط الطاقة العالمية تتنبأ بانهيار قدرات الغاز القطرية
    •

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :