سجن وتغريم المسيء إلى أهالي الباحة

سجن وتغريم المسيء إلى أهالي الباحة

2019/11/26
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

علمت “المواطن” من مصدر موثوق أن المحكمة الجزائية بالباحة قد نظرت قضية المسيء لأهالي منطقة الباحة وثبت بأنه قد ارتكب عدة مخالفات.

وبحسب المصدر فإن الحكم الصادر من المحكمة ضد المسيء هو بسجنه ٣ أشهر وتغريمه مبلغ ٥٠٠٠ ريال، ومصادرة الجوالات المستخدمة في التصوير المسيء.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.

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ابو محمد
ضيف
ابو محمد

الله يهديه ويصلح قلبه ولا عد يعيدها وتكون درس له في الحفاظ على اللسان لانه حصان الانسان اذا صانه

أعجبني3لم يعجبني  رد
14 ساعة
خالد حسن
ضيف
خالد حسن

المفروض سنه علشان يكون عبره لغيره ابو جيزه

أعجبني-1لم يعجبني  رد
14 ساعة
ابو ماجد
ضيف
ابو ماجد

غرامة قذف عبوات المياه في الملاعب تصل إلى 100الف بينما قذف سكان منطقة كاملة والسخرية منهم والإساءة لهم لاتتعدى الغرامة ال5000الاف ريال… هل عبوات المياه أكثر كرامة من البشر ؟؟؟!!!!

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18 ساعة


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