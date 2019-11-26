سجن وتغريم المسيء إلى أهالي الباحة

سجن وتغريم المسيء إلى أهالي الباحة

2019/11/26
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

علمت “المواطن” من مصدر موثوق أن المحكمة الجزائية بالباحة قد نظرت قضية المسيء لأهالي منطقة الباحة وثبت بأنه قد ارتكب عدة مخالفات.

وبحسب المصدر فإن الحكم الصادر من المحكمة ضد المسيء هو بسجنه ٣ أشهر وتغريمه مبلغ ٥٠٠٠ ريال، ومصادرة الجوالات المستخدمة في التصوير المسيء.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.

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إيمي البشيري
ضيف
إيمي البشيري

لاحول ولا قوة إلَاّ بالله العلي العظيم

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10 ساعة
محمد
ضيف
محمد

أنا سامحته لوجه الله وياليت تسامحونه ويسقط عنه الحق ٣ اشهر فماجرئ له الى الان يكفي ان يكون درس له ولغيره.
ثانيا نحن ياغامد وزهران جمل يحط الصغار تحت نحره ولا حسبها.
ثالثا انتم اهل عفو وطيب فأغمروه بها

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11 ساعة
الرمش
ضيف
الرمش

عندي توقعات واحد توطا في بطنه وكره اهل الباحة كلهم

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12 ساعة
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