سحب ركامية تتدفق من البحر نحو جدة

المواطن - جدة

توقع مركز طقس العرب تأثر مدينة جدة في ساعات ليل الجمعة وفجر السبت بأحوال جوية غير مستقرة، تتساقط خلالها الأمطار الرعدية.

ويُتوقع أن تنجح بعض السحب الركامية بالتدفق من البحر الأحمر نحو مدينة جدة مع ساعات هذه الليلة، تترافق بالأمطار الخفيفة والمتوسطة بشكل عام وحدوث البرق والرعد، كما وقد تنشط الرياح السطحية خلال فترة تأثير هذه السُّحب على مدينة جدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات نبّهت في تقريرِ لها اليوم، من تكون سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، الكامل، ورابغ، وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الـسابعة مساءً.