سحب على سيارات نيسان بموسم الرياض

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عن مسابقة في أولى أيام معرض الرياض للسيارات، حيث سيتم السحب على ثلاث سيارات من نوع نيسان.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء: احضر واستمتع بالفعاليات وادخل بالسحب والحق على تذكرتك: هنا

في سياق متصل، يشهد معرض الرياض للسيارات محاولة تحطيم رقم قياسي عالمي من قبل رجل المخاطر تيري غرانت، من خلال قيادته لسيارة هوت ويلز حقيقية من طراز جاغوار إف بيس على أعلى لفة في العالم، وسيحاول غرانت تحطيم رقمه القياسي السابق الذي حققه عام 2015م.

وتم استيحاء هذه المخاطرة من لعبة شهيرة لسيارات الأطفال تحمل اسم هوت ويلز، حيث يشتهر البريطاني تيري غرانت بمخاطراته الجريئة، إذ سيحمل غرانت حال تنفيذه للمخاطرة في “معرض الرياض للسيارات”، الرقم القياسي العالمي لأطول لفة بالسيارة في العالم، بارتفاعٍ قدره 19.4 متر.

وتعد منطقة معرض الرياض للسيارات المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، والذي تستمر فعالياته في جلب الزائرين، حيث بلغ عدد زائريه في الإحصائية الأخيرة التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، تركي آل الشيخ، إلى أكثر من 7 ملايين و650 ألف زائر.