سرقوا ناقلات كيابل.. عصابة الـ7 في قبضة الشرطة
عثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة

سرقوا ناقلات كيابل.. عصابة الـ7 في قبضة الشرطة

2019/11/27
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي يمتهن سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة أشخاص ستة من الجنسية البنجلاديشية ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية، وعثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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