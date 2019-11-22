سر ارتداء ميغان ماركل ثلاثة خواتم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تداوم الممثلة السابقة وزوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، ميغان ماركل، على ارتداء 3 خواتم دائمًا في إصبعها، وكشف موقع Express.co.uk البريطاني السر وراء ذلك.

خاتم الخطبة:

عندما تقدم الأمير هاري إلى خطبة ميغان، أهداها خاتم خطوبة مذهلًا كان له معنًى مهم للزوجين، يضم حجرًا كريمًا من بوتسوانا في المنتصف، وماستين على كلا الجانبين من مجموعة والدته الراحلة الأميرة ديانا، وبهذه الطريقة ابتكر هاري خاتمًا كلاسيكيًا يرمز للماضي والحاضر والمستقبل.

وقال إدي ليفيان، الرئيس التنفيذي لمجوهرات Le Vian: يمكن القول إن خاتم ميغان هو خاتم الخطوبة الأكثر شهرة في العالم اليوم.

خاتم الزفاف:

في 19 مايو عام 2018، قبلت ميغان ماركل بالزواج من الأمير هاري في حفل بقلعة وندسور، وحينها حصلت على خاتم مذهل آخر، مصنوع من قطعة من الذهب الويلزي النادر، كواحد من تقاليد العائلة المالكة، والذي أهدته لها الملكة إليزابيث.

الخاتم الثالث:

شوهدت دوقة ساسكس بعد ذلك تتباهى بخاتم ثالث في إصبعها، بعد أن عادت من إجازة الأمومة، مما أثار تكهنات بأنها تلقتها في وقت قريب من ولادة ابنها أرشي هاريسون.

الخاتم الجديد منقوش عليه أسماء آرشي وميغان وهاري، من تصميم لورين شوارتز، ويضم أحجار الزبرجد والزمرد والياقوت، ولكل جوهرة رمز هام.

الياقوت يحمي المقربين منك من الأذى، والزبرجد يغرس القوة فيمن يرتديه، والزمرد هو رمز للبعث والحب.