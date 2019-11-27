سر صادم عن لعاب القطط

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سمحت ديندا، من إندونيسيا، لقطتها الأليفة، بلعق وجهها يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وادعت أن لعابها ساعدها على علاج حب الشباب، ومنحها بشرةً أكثر نقاءً.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، صورت ديندا، مقطع فيديو يظهر الاختلاف غير العادي للوجه قبل وبعد 3 أشهر من العلاج الغريب، موضحة أن القطة لا تفعل ذلك في العادة مع أي شخص غيرها.

في سياق آخر، في وقت سابق من شهر نوفمبر، توفي رجل يبلغ من العمر 63 عامًا بعد إصابته بمرض نادر من لعاب حيوانه الأليف، وقال الأطباء إنه كان بصحة جيدة تماما قبل أن يُصاب بالمرض المدمر، الذي سبب إصابته بالحمى، والالتهاب الرئوي، والغرغرينا.

وكان سبب الإصابة بكتيريا تنتقل عادةً عن طريق لدغات أو لعاب الحيوانات الأليفة كالقطط.