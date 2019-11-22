سعودية تنقذ حياة مواطن على رحلة الرياض

المواطن - علي شيبان - جازان

في موقف بطولي وإنساني تمكنت طبيبة بوزارة الصحة السعودية من إنقاذ مريض يعاني من ارتفاع في الضغط وانخفاض السكري ودخوله في حالة إغماء كادت تودي بحياته وذلك على متن الرحلة المتوجهة من الرياض إلى جازان.

وفي تصريحات خاصة لـ “المواطن” تحدث الطبيبة آمنة إياس بجوي قائلة : بعد إقلاع الطائرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان هناك استدعاء من طاقم الطائرة بوجود حالة طارئة وتحتاج إلى المساعدة فما كان مني إلا المبادرة والقيام بواجبي الإنساني حيث كان المريض لديه تاريخ مرضي بالسكر والضغط وأزمة قلبية سابقة وتظهر عليه علامات نوبة قلبية وهبوط السكر، فقمت بالمساعدة في الوقت المناسب بفضل الله ولطفه قبل حدوث أي مضاعفات ودخوله في غيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضافت البجوي أولًا وأخيرًا هذا واجبي تجاه المريض وأيضًا واجب إنساني وديني تجاه مهنتي ومجتمعي ووطني والحمد لله نسأل الله أن يجعلنا وسيلة من وسائل الرحمة وفي المقام مَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

وفي سياق متصل ونيابة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم قام المشرف العام على الشؤون الإسعافية بالهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد بتكريم الدكتورة آمنة بجوي على ما قدمته من عمل إنساني.