سعودي وعُماني ولبنانية يقتنصون جوائز الكبار

المواطن - الرياض

حصلت المصورة اللبنانية زينب خليفة على المركز الأول في فئة الكبار، ضمن جوائز مسابقة لحظات أسواقنا العربية لعام 2019 والتي أعلنتها أمس شركة المراعي وناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي في مدينة دبي.

وحصل على المركز الثاني في نفس الفئة العماني أحمد الطوقي فيما حاز المركز الثالث السعودي ثامر الفرج، وفي فئة الصغار اقتنصت العمانية وفاء عبدالحميد المركز الأول فيما حقق محمد من السعودية المركز الثاني وذهب المركز الثالث إلى عثمان من المغرب.

وشهدت المسابقة في نسختها التاسعة والتي حملت موضوع “أسواقنا العربية” إقبالًا كثيفًا من المشاركين الذين بلغ عددهم 50000 مُشاركًا من جميع أنحاء الوطن العربي، أكثرهم من المملكة العربية السعودية.

قال عبدالله بن ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: “سعيدون بالمواهب التي رأيناها اليوم وفخورون بدعمنا لهذه القدرات العربية وتحفيزها على الاستمرار وتقديم المزيد، أشكر جميع المشاركين على الفرصة التي منحونا إياها لاستكشاف مواهبهم، وأتمنى، برعايتنا لهذه المنصة الرائعة، أن نكون قد أتحنا لهم الفرصة التي طالما يسعى إليها كل موهوب وفنان”.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الكبار على رحلة تصويرية استكشافية في نهر الدانوب مع «ناشيونال جيوغرافيك» بقيمة 10 آلاف دولار، ومُعدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار، فضلًا عن نشر الصورة الفائزة في مجلة « ناشيونال جيوغرافيك» العربية، كما يحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الأطفال، على مُعدات قيمتها 5000 دولار.