سعود آل سويلم يُغضب جمهور #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، غضب مشجعي الهلال، وذلك قبل أيام من مواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وقال سعود آل سويلم في فيديو متداول عبر موقع تويتر: مبروك الفوز للنصر وعقبال الدوري والكأس، وبالطبع أتمنى الفوز لـ أوراوا.

لا يعد تصريح سعود آل سويلم هو الأول عن الهلال، حيث مارس هوايته المفضلة بالحديث عن الهلال بشكل مثير في الموسم الماضي عندما كان رئيسًا لنادي النصر.

وستُقام مباراة الذهاب بين ناديي الهلال وأوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 9 نوفمبر، ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان نادي الهلال تأهل للدور النهائي على حساب نادي السد القطري، بينما تأهل نادي أوراوا على حساب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

ويملك نادي الهلال الفرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مرتين، وذلك في حال نجح في الفوز في نهائي النسخة الآسيوية 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وتنص قواعد النسخة المعدلة من مونديال الأندية طبقًا للفيفا على مشاركة بطل نسخة 2019 في مونديال الأندية 2021 مع بطل نسخة دوري أبطال آسيا 2020 وأحد وصيف بطولتي دوري أبطال آسيا 2019 و2020.

بالطبع في حال فاز الهلال بنسخة دوري أبطال آسيا في العام الحالي فسيضمن المشاركة في مونديال الأندية 2019 الذي يُقام في قطر شهر ديسمبر المقبل، وسيضمن أيضًا المشاركة في مونديال 2021 الذي يُقام في الصين رسميًّا بقرار من الفيفا.

جدير بالذكر أن النصر كان ودّع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.