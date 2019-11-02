سقوط جديد للشياطين الحمر في مباراة بورنموث ضد مان يونايتد

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد للخسارة في مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بوجود ضغط من قبل الفريقين، حيث سعى كل منهما إلى إحراز الهدف الأول من أجل قتل المباراة لصالحه.

واجتهد اليونايتد كثيرًا من أجل إحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، ولكن دون جدوى.

وتمكن نادي بورنموث من خطف التقدم وإحراز الهدف الأول عبر اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بتقدم نادي بورنموث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء بورنموث ضد مان يونايتد، قدم نادي مانشستر يونايتد أداءً مخيبًا للغاية، ولم ينجح في إحراز هدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز بورنموث بهدف وحيد.

وبعد نهاية مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، أصبح رصيد بورنموث 16 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، أما رصيد مانشستر يونايتد فتجمد عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وأبدت فئات عريضة من جماهير مانشستر يونايتد مطالبتها برحيل أولي جونار سولشاير عن تدريب الفريق بعد الخسارة في لقاء بورنموث ضد مان يونايتد.

وتعد خسارة الشياطين الحمر اليوم السبت في مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، هي الخسارة الرابعة للفريق في الدوري الإنجليزي منذ انطلاق الموسم.

وقبل مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، كان مانشستر يونايتد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بعد الفوز على نادي تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 2-1.

وبعد مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، سيواجه نادي مانشستر يونايتد فريق برايتون في الجولة الـ12 يوم 10 نوفمبر الجاري.