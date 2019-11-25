سقوط سيارة على امرأة تعيسة الحظ

سقوط سيارة على امرأة تعيسة الحظ

2019/11/25
الساعة 5:46 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

لقيت امرأة مصرعها، وأصيب 6 أشخاص في مدينة حيدر آباد الهندية، إثر سقوط سيارة من أعلى جسر على المارة في الشارع.

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