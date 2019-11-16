سكالوني: لاعبو الأرجنتين ضحوا بأرواحهم

المواطن - محمد سمعه

أشاد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بروح لاعبيه القتالية للفوز على المنتخب البرازيلي أمس الجمعة في سوبر كلاسيكو.

ونقل موقع FOX SPORTS تصريحات سكالوني الذي قال: لاعبو المنتخب الأرجنتيني أعطوا أرواحهم من أجل الفوز على الغريم منتخب البرازيل.

وتابع سكالوني: وفي الشوط الثاني، المنتخب الأرجنتيني أبدع كثيرًا والتغييرات أتت بثمارها ولاعبي الأرجنتين لم يبخلوا بأي شيء من أجل منتخب بلادهم.

من ناحية أخرى، قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لقطة أثارت الجدل خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، التي أُقيمت بالأمس في سوبر كلاسيكو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعرض مقطع فيديو طلب فيه ميسي من تيتي مدرب المنتخب البرازيلي أن يصمت، بعدما طالب الأخير حكم لقاء البرازيل ضد الأرجنتين، بمنح ميسي بطاقة صفراء لادعائه السقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وأشار تيتي بعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، إلى أنه طالب حكم اللقاء بمنح ميسي بطاقة صفراء؛ بسبب تمثيله، حيث فوجئ بميسي يُشير له بالصمت، بينما رد عليه مدرب البرازيل بأن يصمت هو.

وكانت مباراة البرازيل ضد الأرجنتين انتهت بفوز منتخب راقصي التانجو بهدف دون رد، سجله ميسي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحرص ثلاثي النصر البرازيلي بيتروس وجوليانو ومايكون على الحضور إلى مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، التي أُقيمت أمس الجمعة ضمن بطولة السوبر كلاسيكو الودية في الرياض.